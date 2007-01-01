В Калуге восстановили водоснабжение в северной части города

Вечером в пятницу, 14 ноября, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в течение дня поступали обращения калужан в соцсетях по поводу отсутствия воды. Водоканал занимался переврезкой нового водовода, но не успел завершить работы 13 ноября.

- Абсолютно справедливые нарекания, - считает Шапша. - Да, мы ведем большую работу по обновлению коммунальных сетей. И жители это понимают. В данном случае информация об отключении была. Но планировать такие работы надо тщательнее. Чтобы жители могли подготовиться. Запросил доклад по ситуации. Водоснабжение практически полностью восстановлено. Частично на Малинниках есть вопросы с пониженным давлением. В ближайшее время все должно прийти в норму.

Он поставил задачу региональному минстрою контролировать сроки окончательного восстановления водоснабжения, внимательно отслеживать обращения жителей и оперативно реагировать на них.