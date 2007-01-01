Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге восстановили водоснабжение в северной части города
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге восстановили водоснабжение в северной части города

Дмитрий Ивьев
14.11, 16:50
1 167
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вечером в пятницу, 14 ноября, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

По его словам, в течение дня поступали обращения калужан в соцсетях по поводу отсутствия воды. Водоканал занимался переврезкой нового водовода, но не успел завершить работы 13 ноября.

- Абсолютно справедливые нарекания, - считает Шапша. - Да, мы ведем большую работу по обновлению коммунальных сетей. И жители это понимают. В данном случае информация об отключении была. Но планировать такие работы надо тщательнее. Чтобы жители могли подготовиться. Запросил доклад по ситуации. Водоснабжение практически полностью восстановлено. Частично на Малинниках есть вопросы с пониженным давлением. В ближайшее время все должно прийти в норму.

Он поставил задачу региональному минстрою контролировать сроки окончательного восстановления водоснабжения, внимательно отслеживать обращения жителей и оперативно реагировать на них.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZvOTJIQVRvSUprdjB3cUdyQ216ZlE9PSIsInZhbHVlIjoiaDFpc2Rzdm1RQVY4bm5CWU1yK2s2L1RGa0w4M3RNSWIzQ3NXRWljS1RUaUY2UzAvS0kvUFRjMUlYRkhQWS83NDNDUzRCY3U0UThLNWdaRTZFL3Y2ZG5XRnNOMUw4amdTWXBtTi9qUnBMRERIWjBzL1k5MEZkbEo1RWF0QXdDS3I2QTVmcWcrcUZoL3MyNGYrYnF4N3pKTEJ3a3J0cnBMWGN5azBhV3p5dm94VzdEaS8yelBkaCtNbnJXMWJkOTg0U3lIaWdLb0ErdjNkWHBtdklhUFZtazYyY2N6NXdrSU1hTFRYMVE0aWh1NTg5amFDVms2WUpTa1YyOHJrc1B6Y2lub1gzM0ZjWFp4M2lRR2VrZzZUOFZHR2hlNmkwNVRnQTVDWnlTa0xjaURHMGpyRTFWeHJ3ZUhNMnNRdlRZYVNQa3V4M1dKWTVXdlpjNlZtdDBJQ1RGeHZNUHI3M3V5ZE01OTZPdEZLbGxpRW53bHBBYWg3MTJvd2xwdkF3SFovTVNHVldvMTBDb1FrMXFZellDOE1MNE5vaCtBQXN2dS9zRTZzaC9HdXNvMSt2YTRKaXp4ZFJOL0RiYUF0Z0RlRCIsIm1hYyI6IjEzMWRlZTU3ZGM5ZDg2MmE1ODk5NmUwNmZjNjUwMWNlNTEwZjlkOTA5OTk2MWUxOWU1YWU4OTk1OWEyYTM2MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJrRHZ6NEx5elliZEVrM2FhQWtwamc9PSIsInZhbHVlIjoiWmlDeURvZ0ZEYm5mOFFiaGl1anFGbW9PZDJHUEdHV0IyRVlWT08valE2Z0NMU3FwQVBhdFFFSThsOHFzVnFtZzVzdGxZYWRWUndMN05rUUpyOFpzdXhrcUFiOWpiWEJjUWVrM2RQNWFJalF5MTE2b21lbG03dUhST1FHNkxJS3JaYktLQk9rWVdVR3VjUjZJVG9iRWFnTVRGUUJDVWF2U2EvUEoya1FlSGJkcVovYXk1K0YzMHlQQit4UDYrT3lscGlIYk5NSDhrWEFlSzZNbWxOcmhyUDh4RjhnWFgwVEJ6aCtVRTR4NXB1cmExWmFSNDlpYkhFcEtyOHBrUTBUWktRa05EaE5uZkh5RU9uZ3prcUtuOEw3dVYxaXBqYm11akJoUUJlekFNMWtSSUtoOXp6cHBFZ3NRRUVueUN0YmZLeE14R3RKejdSWTdWQWZKdXVVc0x3T1d5ekE2dUpraWh3ckw0Kys0ajFiQllqa1NvTWpsOXlCTEJLbnNaS2NxUEJraGcyNFo1MkxDMTBMOUN4SnZ5VFJoaGl3eWg4c3JRVTJ2azY4WG8xSEl6dmxCZXdvcEF0Z0U1V25xRUtkc281REs0TE1FYkpYSWg4cHV2Lzh2QjhTdFpjRGNPd2Nhd0VzMkNQako0WlZ4R09rTmZBOEpVZHdmeE9wQmlzRXBnYlhpRlRqVWFMK0NYcFVuVXhrVkxoZDVDUXYzUWVNeEh6bUJ2WU9Fa2oxVUc4VG81bGRrZW5FNlJEeDZGWHhZZ2pWYjFCRkJjUGJFcjBIdVRRVFNicTE2M1JNaDNsOUZmUFhTTEFpcUFLWFcwZ016QU9KSTloUjRLYURiR1FNRyIsIm1hYyI6Ijg1MWVlNTAwOGVhYzZmMWI1ZTU2M2Q2YjIwNGEyZWYwOGI4YzhkZDI1YTk2NjljNmYzYmM5ZTFkYjdjMTgwYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+