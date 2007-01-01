В Калуге отключат электричество после выходных
В понедельник, 17 ноября, в Калуге пройдут плановые отключения электроснабжения в связи с реконструкцией сетей. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на «Единую дежурно-диспетчерскую службу».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Турынинская, 2, 4, 6, 8,
- пер. Средний, 1-19, 2-10,
- пер. Линейный, 4, 6, 8, 10,
- ул. Линейная, 2-16, 1-7.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Поле Свободы, 24-38,
- ул. Телевизионная, 33-55,
- Территория Машзавода.
