Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Часть Калуги останется без воды
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Часть Калуги останется без воды

Дмитрий Ивьев
14.11, 15:24
2 738
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На вторник, 18 ноября, запланированы работы по технологическому присоединению построенного водовода для строящейся школы на Тайфуне, сообщили в водоканале.

Из-за этого с 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения по следующим адресам:

  • мкр. Тайфун,
  • ул. Новая,
  • ул. Аллейная, 2, 4,
  • 6-p Солнечный,
  • ул. Маяковского, 43, 45, 47, 49, 51, 55 (с корпусами),
  • Грабцевское шоссе, 160,
  • тер. Психбольницы.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - прокомментировали в водоканале.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
60%
20%
0%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9LaVdpZDdJYnovZG1hby8yRGRaSlE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1ZEcmcrbUtWUTRMNUpEUHpNQ25TaisyOSsvUkU1amhTNmxRKy9jbmc3bTZVOXZNdmdkVDV5L2lBazF4RHZNTm43QnE1TDRmenlRUk91ZWh3cFZQSVZrOGRmbHNaRDJzTXpHS0Z3UHQwcGcxeUcyY3hJUVVtRkJZWE9KZXNOOXVjcmVuZUJsTkVvRnh0czU4SzBjT0Y4V1BDdHFqZXdXTjJDR0dpVjRTTzhVdWZnSUxxeVFYWWZDeEU5QlByazcxTGRYRm5UdU5BODBkaWxlYVowWWY4c3VoVkt2WjBUcEtoZ0NpWFp0NzZ2aDJnTEVpcTlaaG1IR0NVdUEyMXV2ZkZ2OGVyVmJMNVU3dUJuUUtNeU5VSEZodWNkQ2svNjBHMXpOTkphMEpRbFlZanZXL0phN0lmYmdJVHBsMUxhb3p6MkpzMkxjOWZpYUZaTVJNQit5dWpHZTJnVi9IaFMvbkFVbURIR1lrRzJBcUc2c0NqNWlQOTF4RGMrQ2NoK0poUzQwWFFMa3J3M2lMeFVYbE9WUzlQOFpXSi9jYzdvWjhiL2xiVldzNFFOaTJhdytuUkNHa2ZrTDl3ZVdFaDN1NiIsIm1hYyI6IjJhMGUyMzY2ZTUyN2UwN2EzZTM5MDBiNzhjMmUwYWE3NzI3ODQ1NTIzMTVmYTgxOWMyODljNGZjOTMxZDdhOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktwMTJlZGlrR3FtOFhCaUo0bm1iS3c9PSIsInZhbHVlIjoiaXd6UERjL2hsREsyaVdFRWROdTBDN3h3bWlCUUZ2M2VyQkZpRG5WdWJiNzhHRXppRVVjT0psa0hmdlpWM0tmSHRTeXgxeFN2V1Erc09kelYyV2EvQ1NmWHkrU0EvNnlzUEpwK2R2LzdacDBBNnBXT0N0ZjM5emR2Yno5RWJENWZYbk56NmFHdWZUMGhiR09rTCs2REVWbnBvTXIyaWU0V2pCRjlUNG1NODNqdkpodDRGYXJ6TUhNU1cxOTE3Znd0aEJsR0YxbFF0NzU0eFk0Wm44b1FlSkNpNERRYU5iM1JJZ1lFQkgwMzJiNGJuTUdON2JSODc0SmpJTk5xRmNKNndON3JVcksvak1Zdm9KOEFuKzBjK3VyUW9yVUFCc2FGbHh6Mm9vV0s0Vy9GbDJRWWRJWk1xa0VrVUNlcUJPN2NKZzNwTEJTVjgxaWJEdEh6Wm5UbUNtWDhrYWY0ZU9oYWFMQ3dwRG9BZU1ndXdoSkdIb09tbFFWTnhib3NkL1RGUnQycjNrWUlWbEd2MDZWSHgxbXNKMFc4Ynd6ek5lV2pwOEtVcGxORjdGcUhObDdZU3ZhTTRjQ0hnSENkemJYTXpUMEs1bG0rVml4RHFRK0xLb1BFUEpGNy8vQ2o4WkkvNlZpbXJNR2JtOHFyM3Z5Y041R1Y2ZnAwZGVYTFMxOXNkWkl0b0FseHVOVURCZk5Xbkh4MkovYlBOaVp2aE1kbFBNN1k3N2J5SmRFVU5RQlIrclM2bVNZWjkrUm1scVFWTE5OdzdlY0ViaWVqYTM4emhrcWhwU3A3MkQweU5CVHBHU2lhczJyVmVwclQ5L1pCMmQxcFVpMXhyRWc1OGtZQiIsIm1hYyI6ImE5YzU3OTAyYTYyOTg0YjhkOGIzZmM2ODk5ODhhZmQ3NjZjMDgxM2NiNjhiMTQ0NGQ2MmI2ZWMyYzlhNzU2YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+