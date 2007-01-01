Часть Калуги останется без воды
На вторник, 18 ноября, запланированы работы по технологическому присоединению построенного водовода для строящейся школы на Тайфуне, сообщили в водоканале.
Из-за этого с 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения по следующим адресам:
- мкр. Тайфун,
- ул. Новая,
- ул. Аллейная, 2, 4,
- 6-p Солнечный,
- ул. Маяковского, 43, 45, 47, 49, 51, 55 (с корпусами),
- Грабцевское шоссе, 160,
- тер. Психбольницы.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - прокомментировали в водоканале.
