В Калуге дома на Карла Либкнехта расселят до декабря 2026 года

В пятницу, 14 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о сносе домов на улице Карла-Либкнехта.

— На какой год запланирован снос домов № 42 и № 42а по улице Карла-Либкнехта? - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Перед тем как дома снести, сначала нужно их расселить. Расселить их планируется до конца декабря 2026.