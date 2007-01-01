Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дома на Карла Либкнехта расселят до декабря 2026 года

Евгения Родионова
14.11, 16:05
0 334
В пятницу, 14 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о сносе домов на улице Карла-Либкнехта.

— На какой год запланирован снос домов № 42 и № 42а по улице Карла-Либкнехта? - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Перед тем как дома снести, сначала нужно их расселить. Расселить их планируется до конца декабря 2026.

