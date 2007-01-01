В Калуге дома на Карла Либкнехта расселят до декабря 2026 года
В пятницу, 14 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом о сносе домов на улице Карла-Либкнехта.
— На какой год запланирован снос домов № 42 и № 42а по улице Карла-Либкнехта? - написал мужчина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Перед тем как дома снести, сначала нужно их расселить. Расселить их планируется до конца декабря 2026.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь