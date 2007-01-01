В Калужской области демонтируют мусорную площадку без контейнеров
В пятницу, 14 ноября, жительница деревни Горневская Слобода Ферзиковского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с мусорной площадкой.
— Два года назад поставили площадку под мусорные баки самих баков на площадке нет. Непонимающие люди просто вывозят туда мусор и скидывают на эту площадку. Помогите или с установкой мусорных баков или убрать совсем эту площадку, - рассказала о проблеме женщина.
Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:
— Планируем до конца текущего года завершить демонтаж площадки.
