Недвижимость и ЖКХ В Калужской области демонтируют мусорную площадку без контейнеров
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области демонтируют мусорную площадку без контейнеров

Евгения Родионова
14.11, 15:36
0 246
Читайте KP40.RU:
В пятницу, 14 ноября, жительница деревни Горневская Слобода Ферзиковского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с мусорной площадкой.

— Два года назад поставили площадку под мусорные баки самих баков на площадке нет. Непонимающие люди просто вывозят туда мусор и скидывают на эту площадку. Помогите или с установкой мусорных баков или убрать совсем эту площадку, - рассказала о проблеме женщина.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— Планируем до конца текущего года завершить демонтаж площадки.

Новости по тегу
жкх
