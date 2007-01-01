Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанка рассказала о прорыве канализации на Суворова
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка рассказала о прорыве канализации на Суворова

Евгения Родионова
14.11, 14:20
0 443
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 14 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по устранению прорыва канализации на улице Суворова.

По её словам, в дома № 11 на улице Суворова случился прорыв канализации, из-за чего затопило подвал.

— Неприятный запах проник в подъезд и квартиры на первом этаже. Около дома разрыты трубы, которые так же затоплены канализацией. Подали заявку в Водоканал вчера утром, но специалисты до сих пор не приехали. Сегодня сообщили, что нет свободных машин, конкретные сроки устранения проблемы назвать не могут, - рассказала о проблеме женщина.

— Когда решат проблему с канализацией и закопают трубы? Запах канализации в квартире усиливается, - добавила горожанка.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сегодня специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
8 оценили
37%
0%
25%
0%
0%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllZelJJdDlMR1pITzBiUm5jUkF2S0E9PSIsInZhbHVlIjoiL3M0K25QRHBEN2U0aWs2TCtQRjhzL0hrVEhrRS9Ldm9QRFRDTFhNV0dGSFROYWlMbEd3dTR6VGl4bmFmS1ZxOFpmODYraUEvVExONCtsaVJEeXR2ajUydzkwK2MrM2RPamJmYlRveGJ5VzQ0Z1lBVUZHcnEwb3AxZGNZL21DZzlWQ1kzV1VWbmlvaU8rYnQ4SDFLTHlYYm9UUHp3VXR3TGlqVzRMQVY1SEFpcGZrS1lST29sMklVME1RUDRna0JkZ2tBTyt5U3I4S0kycVE4K3ExSWZyWjNvYXJzSjlPMXloZ1FXeEdEVXFGSEhPay9kZnZVS1dHUlRXYXFJZzM4WjVkSXpMenh1QWh4SDdVSHYxaDhZSTlZV2ptYkM4eFJ2R280K0QyajNGTDhuR1hNcE55TmpSR1FCTVJQbGpRYjFXOG10a25jaVFTcmlDd2FTNjErUGVjdmFjRnJBcHVZMWJva1NTdE4vaDJEWGMvQjFjay9jakhZNFprWnNvdGtSSElWRjZkU0JHN2hyenNkN09TL2Z2QjdiWlVlN1AvcFVPWDdDb1F4U2V5a2ZxMjJraG5PelpvTlBTVlVMcm1YNSIsIm1hYyI6IjVjYjYyYjE4ODA3YjU5MGMwZDQ4NjEwNWU1ZWE5MmMxZjRmMGQxNTY1MzNjYjc5YTUwZTgwNTBkNGUzZTdiMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlU0N1YxdXhOalNiYmZWTlMrdVFzSXc9PSIsInZhbHVlIjoiZHZrYlMwckU0elFvN3p3T29RTHpLLzRZelp3Ly8yTHI3S1V5YlZYVnM0WXROaU5XYVR2alJGUExlS2cwVklsM2MvREtVNWdIaDdoZFF6QXZBRm1GUnQ1aW5XdllQN0Nwb0VxN2xFM0dMWC9PUlYzR3pqU2QxM3JMWmFXMGJQUXpXSWxTNlFLeW9zSktaZHg5WStrNG5KSDVnb2piclNaWWIranR1aTd1ZWFubktUWGh3cVZrTHF6cDF6RkxHbS9FWVV2Q0tPV1dkd2E1dENnL0crbU9DYVBzT05sMlZjOUY5TGlpb3h6K2E4Z3FIOTBXL3o2YXRFMll4eGVWeVdySEdSdXludENmWnYrSXJFWDlLeVlyK3R1R2dUeTkwUXZlQ0hCT2F3Z2wvL2xOZCtCODh2L0pDcW5sSy9WRGkwL1I1SGxFbkhTWFI1TmVqbUhTaUxmNkxzVi85ZFVSSXdWUm8vSmt0U29oY1hCOG1yQXc1VlFqa21xd01xZ0VDaUlHdU1JMnF5NzJQQ0E5YWtLV2xMakxpcXhEVkRwTm8wRFZYK3VjZ0UvUGQyTUtVVW1NdHI2TzBCUkpUaXZ1QW5EeDNRcGVNaDQ1cEZzTXp3TExoTnI2WFBxNkFzL2gva2FUeVY4NXVzSklaclA4eTBYNjlnR29JeWJ6cWd2dFk3STJwZlR2ZnYrdmhXMmxRek1KZVFtNVJGNWtyd2FnOE1wZzh2b05VL0FHUHV4UEkwam0wdDM4ZmpXaERYTTgycVRMOHhsaGtucWVTaGZKbHRITEEwN2pLWHRCY1d2c0RpU0xCN05IM2dBb2NodkZaTDFSS3Y0WDBYQzZrWXVqMHFMUCIsIm1hYyI6ImJjMzM1OWE5ZmM0ZDJhOTU0Y2I2NTEzOTI5YzRlZDYwOThiYWRhYTc4MjQ5NjdlOTAwODVjYWEwZTQ2ZWU5OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+