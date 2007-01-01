Калужанка рассказала о прорыве канализации на Суворова

В пятницу, 14 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по устранению прорыва канализации на улице Суворова.

По её словам, в дома № 11 на улице Суворова случился прорыв канализации, из-за чего затопило подвал.

— Неприятный запах проник в подъезд и квартиры на первом этаже. Около дома разрыты трубы, которые так же затоплены канализацией. Подали заявку в Водоканал вчера утром, но специалисты до сих пор не приехали. Сегодня сообщили, что нет свободных машин, конкретные сроки устранения проблемы назвать не могут, - рассказала о проблеме женщина.

— Когда решат проблему с канализацией и закопают трубы? Запах канализации в квартире усиливается, - добавила горожанка.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сегодня специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом.