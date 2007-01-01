Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калуге модернизировали освещение в сквере Мира
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге модернизировали освещение в сквере Мира

Дмитрий Ивьев
14.11, 11:00
0 177
В пятницу, 14 ноября, итоги работы подвел министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В рамках проекта проложили полтора километра новых кабельных линий.

Установлены 57 металлических опор со светодиодными светильниками.

- Реализация проекта позволила преобразить одну из знаковых площадей Калуги, сохранив её историческую атмосферу и подчеркнув статус места притяжения для жителей и гостей города, - заявил министр.

