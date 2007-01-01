В Калуге модернизировали освещение в сквере Мира
В пятницу, 14 ноября, итоги работы подвел министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
В рамках проекта проложили полтора километра новых кабельных линий.
Установлены 57 металлических опор со светодиодными светильниками.
- Реализация проекта позволила преобразить одну из знаковых площадей Калуги, сохранив её историческую атмосферу и подчеркнув статус места притяжения для жителей и гостей города, - заявил министр.
