Недвижимость и ЖКХ В Калужской области завершается капремонт сетей водоснабжения
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области завершается капремонт сетей водоснабжения

Дмитрий Ивьев
14.11, 09:05
Работы ведутся в трёх городах - Козельске, Сосенском и Людиново. Об этом 13 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Капремонт идет в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который реализуется в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже отремонтировано более 5 километров трубопроводов: на улице Мичурина в Козельске, улице Ленина в Сосенском, а также на улицах Индустриальной и Розы Люксембург в Людиново. Готовность этих участков составляет 99%.

Параллельно в рамках проекта «Чистая вода» в Козельске и Людиново запущены современные станции водоочистки - с производительностью 4920 и 28 000 кубометров воды в сутки соответственно, что значительно улучшает качество водоснабжения.

область
область
