В Калужской области люди остались без воды из-за порыва трубопровода
В пятницу, 14 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о взятии на контроль устранения коммунальной аварии в селе Ульяново.
Было установлено, что, в четверг, 13 ноября произошла авария на системе холодного водоснабжения.
— В результате порыва трубопровода произошла авария в районе пересечения улицы Тургенева и Пушкина в селе Ульяново, - уточнили в ведомстве. В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению.
По результатам проверки будут приняты меры.
Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан.
