В Калужской области люди остались без воды из-за порыва трубопровода
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области люди остались без воды из-за порыва трубопровода

Евгения Родионова
14.11, 11:55
В пятницу, 14 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о взятии на контроль устранения коммунальной аварии в селе Ульяново.

Было установлено, что, в четверг, 13 ноября произошла авария на системе холодного водоснабжения.

— В результате порыва трубопровода произошла авария в районе пересечения улицы Тургенева и Пушкина в селе Ульяново, - уточнили в ведомстве. В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению.

По результатам проверки будут приняты меры.

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан.

