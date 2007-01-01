Афиша Обнинск
Водоканал объяснил отсутствие воды в северной части Калуги
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Водоканал объяснил отсутствие воды в северной части Калуги

Дмитрий Ивьев
14.11, 10:37
0 838
После масштабных ремонтных работ на сетях водоснабжения, которые проходили в четверг, 14 ноября, вода так и не вернулась в дома жителей северной части Калуги.

В пятницу ситуацию прокомментировали в областном водоканале.

- К сожалению, иногда технологический процесс требует больше времени, чем планируется изначально, - заявили коммунальщики. - Вчера специалисты водоканала проводили работы по переврезке нового водовода протяженностью 650 метров в рамках региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Маршала Зимина. Нам не удалось завершить все намеченные мероприятия в планируемый срок. Сегодня брошены все силы для скорейшего устранения проблемы. В настоящее время восстановительные мероприятия в полном разгаре, задействованы профессиональные работники и спецтехника, ситуация находится на личном контроле руководителей.

Организован подвоз питьевой воды. Сейчас цистерна находится около дома №2 по улице Кибальчича.

жкх
