Калужане остаются уже вторые сутки без воды
Калужане остаются уже вторые сутки без воды

Евгения Родионова
14.11, 10:36
В пятницу, 14 ноября, жители Калуги оставили комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о возобновлении водоснабжения в домах.

— Где вода-то? Когда "специалисты" уже раз и навсегда сделают этот водозабор? Как залезли туда, так постоянно, что-то ремонтируют, надоело уже сутками сидеть без воды, да ещё и не привозят воду. Только не надо писать, что возите! - написали недовольные горожане.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В настоящее время работы находятся на стадии завершения, скоро вода поступит в дома.

