Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начали сносить дом на улице Московской

Дмитрий Ивьев
14.11, 08:40
Работы продлятся в течение месяца.

Под снос пошел расселенный дом №261, расположенный у путепровода.

- За этот год снесли уже два десятка таких домов, - рассказал в пятницу, 14 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Работы запланированы до середины декабря, соблюдение сроков будем тщательно отслеживать. За это время подрядчик проведет разборку здания и другие виды работ, включая засыпку траншей и котлованов, уплотнение грунта, погрузку и вывоз строительного мусора, а также утилизацию отходов.

