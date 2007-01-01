В Калуге начали сносить дом на улице Московской
Работы продлятся в течение месяца.
Под снос пошел расселенный дом №261, расположенный у путепровода.
- За этот год снесли уже два десятка таких домов, - рассказал в пятницу, 14 ноября, глава Калуги Дмитрий Денисов. - Работы запланированы до середины декабря, соблюдение сроков будем тщательно отслеживать. За это время подрядчик проведет разборку здания и другие виды работ, включая засыпку траншей и котлованов, уплотнение грунта, погрузку и вывоз строительного мусора, а также утилизацию отходов.
