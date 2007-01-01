В Калуге жалуются на отсутствие отопления

О проблеме в доме №116 на улице Суворова сообщил на странице губернатора местный житель.

- За что платим? За отопление или за регулярные его отключения? – задается вопросом калужанин.

Ситуацию прокомментировали в администрации Калуги.

- Вчера сетевая организация проводила работы на трассе, - говорится в официальном заявлении. - Вчера же отопление вновь пустили на дом. В таком случае обратитесь, пожалуйста, в вашу управляющую компанию для проведения пусконаладочных работ. Контакты есть в квитанции на оплату коммунальных услуг.