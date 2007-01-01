Бастрыкин поговорил с жильцами аварийных домов Калуге

Жители аварийных домов в Калуге снова обратились к руководству Следственного комитета России.

Речь идёт о двух домах: на улице Дзержинского и на улице Глаголева. Оба признаны аварийными - первый в 2019 году, второй - ещё в 2017-м. Ранее жильцы жаловались, что власти не расселяют их, несмотря на опасное состояние зданий.

На недавнем онлайн-приёме большинство заявителей сообщили, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки: им предложили либо новые квартиры, либо денежную компенсацию. Многие поблагодарили Следственный комитет за помощь в продвижении их дела.

Однако двое участников встречи отметили, что вопрос для них до сих пор не решён. Один из них до сих пор не может получить жильё - на аукционах просто не нашлось подходящих предложений. Другая жительница недовольна размером компенсации и подала в суд.

Также на приёме обсудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, связанное с расселением этих домов. Следователи из Калужской области считают, что нарушения были, и настаивают на возбуждении дела, но прокуратура дважды возвращала материалы, не усматривая состава преступления. Следователи и одна из пострадавших жительниц обжаловали эти решения вплоть до прокурора области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым продолжить работу по делу, установил чёткие сроки и взял исполнение всех решений под личный контроль.