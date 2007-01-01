Афиша Обнинск
В Калуге вода больше месяца течет из-под асфальта
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вода больше месяца течет из-под асфальта

Дмитрий Ивьев
13.11, 14:31
0 339
Трубу прорвало в районе дома №24 на улице Георгия Димитрова, сообщил местный житель.

- Огромные лужи стекают во двор дома и на территорию 50 школы! – жалуется калужанин. - Жители дома неоднократно оставляли обращения в сам водоканал и через портал «Решаем вместе».

Он отмечает, что устранить утечку коммунальщики обещали еще 10 ноября.

- Знаем о ситуации, - рассказали 13 ноября в министерстве строительства и ЖКХ региона. - Специалисты Водоканала оперативно выедут на место для принятия мер. По результатам вернёмся с ответом.

