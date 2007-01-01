Жители Козельска остаются без отопления

Женщина из районного центра сообщила о проблеме в четверг, 13 ноября, на странице губернатора.

- Подскажите, когда завершатся пусконаладочные работы по отоплению в Козельске? Улица Майская 13, 15, 16, дома уже получили счета за услуги по отоплению, а самого бесперебойного ресурса так до сих пор и не увидели, - рассказала она. - Батареи холодные, система завоздушена, по 4 дня приходится звонить, чтобы спустили воздух, но спуска хватает менее чем на сутки, а далее всё вновь остывает!

В администрации района в ответ заявили, что котельная работает, отопление в дома городка подается в соответствии с температурным режимом и необходимым давлением.

- К сожалению, в этих домах не во всех квартирах тепло. Сейчас наши сотрудники совместно со специалистами ресурсоснабжающей организацией проводят поквартирный обход, в том числе и в вашу квартиру, для установления причин отсутствия тепла, - говорится в официальном комментарии.