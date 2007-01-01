На девяти улицах Калуги отключат электричество
В пятницу, 14 ноября, в Калуге запланированы отключения электричества в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Московская, 228, 232.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Стекольная, 24, 49, 38-78, 67-99, 103, 105,
- ул. Песчаная, 54, 81-107, 74-102,
- ул. Хрустальная, 13-25, 31-44,
- ул. Заводская, 24, 34,
- пер. Хрустальный, 1-11.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Поле Свободы, 24-38,
- ул. Телевизионная, 33-55,
- Территория Машзавода.
