Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На девяти улицах Калуги отключат электричество
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На девяти улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
13.11, 15:32
1 872
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 14 ноября, в Калуге запланированы отключения электричества в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Московская, 228, 232.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Стекольная, 24, 49, 38-78, 67-99, 103, 105,
  • ул. Песчаная, 54, 81-107, 74-102,
  • ул. Хрустальная, 13-25, 31-44,
  • ул. Заводская, 24, 34,
  • пер. Хрустальный, 1-11.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Поле Свободы, 24-38,
  • ул. Телевизионная, 33-55,
  • Территория Машзавода.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
40%
0%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjA1TThHQTZ3Z3BkY3pPYkt3TWVMMUE9PSIsInZhbHVlIjoiOVBhaUNsMkR6TnFycDRCOU95TFN5QVRqRGhnUG00WGZudzc0T3QzVDJodk11VitVT01QVDdyMWJUOWRvTXhQVW9yNzN2SUs2RytNcUtWMW95VlhGV1lRb2wxVjNMS1B2R0pqbkhMVVl6TG9TeGQ4RVJsS0dTRjRzWHdTWCs1WjJSZVpxTWJqcU9kUVdnSUZyd3J3MW9sblVzdW13VFNrVDd5OWRPYjRKcytkQ2xjclNpREt6UHNYeFRUV0hVb0xDT0lGNGVtdmtQcWN0d1pWRVY4aG1ocjROUERLcmYyWkt3Z2RSMTUzei9ZV3gxWklnM0sxMzE2bWNoVTllYmdUYXdWWVNvSWJpRjJGMEtQRjQxWllBSldxNmttOEhXNDVtTTVmMkVXMnpkeTdhdmdsREtFcGRQRWgzTXQzczE1MVNxUWlHS1lzVEIwWVBzSUNIZG5MYTN0UzIzMHVhTjY2c0VlbVFUVGtOMDM2TUoxSzVDRUVRWTN1K2xzc2J6ZG53Nk5aZ2d6VWVjMi96S1NwR1JqZVhqTXN3dTFTS0hrdlM3Y3pHTlZtVnBZcHhUL3J1SmVtcEl1QUh1QnVFeVdnRyIsIm1hYyI6Ijk0YzBhOWZmMmIzNjBmYTAyMDc0NTdmZTlkMDVhNTcyMTg1ODFjZWUzMmQzMjY2ZDFkNzE3MGVmODAwYjcwYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9YbCtlZGxHTXRKRmRIUE5hWUtJV0E9PSIsInZhbHVlIjoiMVNxLy9GbE03dmFVRTlKS2lOKytPTXFDbzhEWDFhcExsRmFTTGo1NWZwWGR1a0gySWxkeWZFR0ZXNktJYlQvaXM3K09iYThMTlVNMVRVWlJMSmprVEt6cCtGOWpTSUk3Si9Zc2xIVnNNVGRyRkR0SXdVRmZBMmU3RGxubWV5WVhSM2cySjFRTW9Fd3d1ZFprSFg5WFZQWUVqeHpTM2RpYk1qZVNXWFFMNm1maWNoMy9wZWxSMHgxOW1LRWZvTmZwK3VUeTEyY1ZTc0FtR28rbnhXWS9lQTZ1bFRzVkU2RnJFRVk1UDdBZnRpaVJ4QlVZOFY2SitvcjMzOTUrdFRKMFhjOTFsT3FmMFZmSytjYm1OendIeFFMckhZNXpsWFh6cm5WS24vY0ZCRWZVYlBDZjVkdEdhQW4rZ1daY013ZVpiQkdBM0pHdkx1a3pUaG5jZS9XaHd1MGwwYkxHZG1ram51NW4wWUdHSWxVVlQzZ0srZXJ6SitwZW5Qc3dKcFlKRWkrdGp1Qkg2dnhNWGdTUWtWV3hDa2pWRlBsT1BFbG01SC9mQlFFU2graEpOMEVibTEyZzZGY2liNndBd01YQmpWZ3A0NENvaTd3TnJmZkIyNWtnb3BTUWlYY0ZXYlAzSXFCd1pzZzl0ektnU2JjdFpRb3Jacyt4dDg3VGp3RlM3NVVGK2VNZlNIZFplbEgwN2pZUkt3VWZ0R1lyaUNIL3VZdmlxZ2QzdzFkMldTdkR2NDRMOTNodWk5WFFYR3RxM2FqL2pWckErTHFGRUNXRFNNbkV1NE1hM1pkRFZGdGo2aGdsNlo0WUQrcjk1dGhwZTZER29teTZCdHRzOXYxdiIsIm1hYyI6ImEyZDE4NjZkOWUzZDdjNTQ5YWZjODIwMzcyNmM3MjI5ZDM1NTVkMDRlODY0MjNiMzA4Njc3ZTliZDY5NGM3ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+