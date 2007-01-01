Стали известны лидеры по объему текущего строительства проектов КРТ

По данным ДОМ.РФ на октябрь 2025 года, компания DOGMA вышла в общероссийские лидеры по объему текущего жилого строительства по проектам комплексного развития территорий (КРТ).

В ТОП-3 также вошли ГК ФСК и ГК ССК. Вместе компании - лидеры возводят почти 1,6 млн кв. м жилья в проектах комплексного развития территории. ТОП девелоперов КРТ опубликован на ЕРЗ.РФ.

«Механизм КРТ продолжает активно развиваться по всей стране. Комплексное развитие территорий позволяет сформировать качественно новую городскую среду с современной социальной инфраструктурой в шаговой доступности для жителей, и новые точки роста, привлекающие бизнес и инвестиции в город», – прокомментировала ЕРЗ.РФ Мария Синичич, директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ.

ТОП ЗАСТРОЙЩИКОВ КРТ

ТОП-1 DOGMA

Первое место в федеральном рейтинге заняла DOGMA, реализующая крупнейший в России портфель проектов КРТ по инициативе правообладателей. Компания возводит объекты общей жилой площадью почти 596 тыс. кв. м (12 308 квартир). Крупнейшими проектами КРТ, возводимыми DOGMA, являются:

ЖК REEDS, г. Краснодар;

ЖК Порто-Ново, г. Новороссийск;

ЖК Самолет, г. Краснодар.

ТОП-2 ГК ФСК

Вторую позицию в обновленном рейтинге занял девелопер ГК ФСК (г. Москва), возводящий в рамках проектов КРТ 585,6 тыс. кв. м жилья (13 145 квартир).

ТОП-3 ГК ССК

Замыкает тройку лидеров еще один девелопер из Краснодарского края – ГК ССК с совокупной площадью строительства по проектам КРТ более 408 тыс. кв. м (8 852 квартиры).

В первую пятерку также вошли ГК GloraX, г. Санкт-Петербург (288 тыс. кв. м, 7 034 квартиры) и ГК Территория Жизни, Пензенская область (285 тыс. кв. м, 5 534 квартиры). Суммарный объем проектов ТОП-5 превышает 2,16 млн кв. м жилья.

ТОП ЗАСТРОЙЩИКОВ КРТ по инициативе органов местного самоуправления

Проекты КРТ, инициированные органами местного самоуправления, как правило, усложнены необходимостью расселения застраиваемой территории и сносом недвижимости. Лидерами в этом сегменте являются два тюменских застройщика ГК Страна Девелопмент и ГК ЭНКО.

ГК Страна Девелопмент строит жилье площадью 259 тыс. кв. м (5 730 квартир) в рамках проектов КРТ по инициативе власти. В портфеле ГК ЭНКО объекты площадью 132 тыс. кв. м (2 569 квартир).

В пятерке лидеров также расположились СЗ ТРЕНД-ГРУПП, Московская область (81,5 тыс. кв. м, 1 711 квартир), СЗ Флагман Инвест, Кабардино-Балкарская Республика (50 тыс. кв. м, 952 квартиры) и Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация (49 тыс. кв. м, 948 квартир).

Методология

Застройщики ранжируются по совокупной жилой площади строящихся домов в рамках проектов КРТ всех видов и отдельно для проектов по инициативе органов местного самоуправления.

ТОП составлен на основе аналитических данных ДОМ.РФ.

СПРАВКА

Закон № 494-ФЗ о комплексном развитии территорий вступил в силу в конце 2020 года. Он нацелен на развитие поселений и городов, повышение качества и комфорта городской среды, улучшение ее визуального облика, а также создание необходимой инфраструктуры и благоустройство. По данным ДОМ.РФ на 1 октября 2025 года, в России реализуются 179 проектов КРТ (583 МКД) с совокупной жилой площадью почти 6,7 млн кв. м.