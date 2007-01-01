Афиша Обнинск
В Калужской области закупят дополнительные квартиры для сирот

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:20
В 2025 году регион значительно расширил программу обеспечения жильём детей-сирот, сообщил 13 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В Обнинске закуплены 46 квартир, в Калуге – 17, в Кабицыно – 9, в Белоусово – 6, в Сухиничах – одна.

- В Калуге ГКУ «Управление капитального строительства» дополнительно закупило 42 квартиры по договорам долевого участия, - отметил Лежнин. - Благодаря дополнительному финансированию — 106 млн рублей министерство строительства и ЖКХ приобретает ещё 27 квартир. Торги проводит министерство экономического развития и промышленности.

Передать жильё планируют в первом квартале 2026 года.

Всего в 2025 году на программу выделено почти 673 миллиона рублей, что позволит улучшить жилищные условия 148 детей-сирот, подчеркнул министр.

