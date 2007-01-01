В Куйбышевском районе строят новую котельную для школы и Дома культуры

Об этом 13 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, уточнив, что финансирование работ осуществляется за счёт средств областного бюджета.

На участке в деревне Кузьминичи уже установили блочную котельную, смонтировали системы водоснабжения, газоснабжения и проложили теплосети к Дому культуры. Сейчас ведутся работы по подключению электроснабжения и канализации, а также благоустраивается прилегающая территория и прокладываются теплосети до школы.

По словам министра, новая котельная будет обслуживать школу, в которой учатся 180 детей, и Дом культуры. Строительство планируют завершить до конца 2025 года, а подключение зданий к теплу произойдёт уже в следующем году.