Недвижимость и ЖКХ

В Куйбышевском районе строят новую котельную для школы и Дома культуры

Дмитрий Ивьев
13.11, 10:45
Об этом 13 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин, уточнив, что финансирование работ осуществляется за счёт средств областного бюджета.

На участке в деревне Кузьминичи уже установили блочную котельную, смонтировали системы водоснабжения, газоснабжения и проложили теплосети к Дому культуры. Сейчас ведутся работы по подключению электроснабжения и канализации, а также благоустраивается прилегающая территория и прокладываются теплосети до школы.

По словам министра, новая котельная будет обслуживать школу, в которой учатся 180 детей, и Дом культуры. Строительство планируют завершить до конца 2025 года, а подключение зданий к теплу произойдёт уже в следующем году.

