Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Несколько улиц Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Несколько улиц Калуги останутся без электричества

Евгений Варакса
12.11, 18:22
13 ноября в Калуге энергетики продолжат работы по реконструкции электросетей, из-за чего в ряде домов на целый день отключат электричество, сообщили в городской администрации.

С 8:00 до 17:00 без света останутся жители домов № 16, 16а, 18, 37 и 39 на улице Тельмана, дома № 7 на Телевизионной улице, а также дома № 2 и 3 в Литейном переулке.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах № 1а, 1, 2, 3, 4 и 5 на улице Дубрава, в домах № 13-25 и 31-44 на Хрустальной улице, домах № 24 и 34 на Заводской, домах № 24 и 49 на Стекольной, а также в домах № 1-11 в Хрустальном переулке.

Партнёрские новости
