Квитанции ЖКХ собираются перевести в электронный формат

В России готовится закон, который позволит оплачивать коммунальные услуги через государственные цифровые платформы - в первую очередь через «Госуслуги» и систему ГИС ЖКХ. Об этом в среду, 12 ноября, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Согласно новым правилам, электронные квитанции будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и считаться полноценным уведомлением для граждан.

При этом отказываться от привычных бумажных счетов не планируется - люди по-прежнему смогут получать их и платить за ЖКХ любым удобным способом.

Инициатива направлена на то, чтобы сделать оплату коммунальных услуг удобнее и прозрачнее, снизить риск мошенничества и развивать единую цифровую экосистему в жилищно-коммунальной сфере. Сейчас законопроект проходит стадию общественного обсуждения.