В Дзержинском районе завершают ремонт водопроводных и канализационных сетей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин 12 ноября сообщил, что в регионе активно реализуется федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящий в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его цель - повысить надёжность систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

По его словам, в Дзержинском районе подходит к завершению капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью более 7 километров - работы ведутся в посёлке Пятовский и городе Кондрово. В Пятовском уже заменили коллектор очищенных сточных вод длиной свыше 1,5 км, а ранее там была установлена станция водоочистки производительностью 1200 кубометров в сутки в рамках программы «Чистая вода».

В Кондрово, добавил министр, обновили водопроводные сети на шести улицах - Луначарского, Кирова, Комсомольской, Советской, Островского, а также участке от улицы Циолковского до дома №14 по улице Некрасова. Общая протяжённость реконструированных сетей превышает 5 км. Готовность обоих объектов составляет 99%.