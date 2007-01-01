В Людиново завершили капремонт теплосетей
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин 11 ноября сообщил, что в городе Людиново завершён капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
Работы выполнены за счёт средств областного и муниципального бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».
Благодаря ремонту, отметил министр, удалось значительно улучшить качество теплоснабжения и подачи горячей воды в 28 многоквартирных домов, а также в ключевые социальные учреждения города - детские сады № 12 «Аленушка» и № 13 «Искорка», школы № 1 и № 6, «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», Людиновский индустриальный техникум и здание районной администрации.