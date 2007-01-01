Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново завершили капремонт теплосетей
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново завершили капремонт теплосетей

Дмитрий Ивьев
12.11, 07:30
0 204
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин 11 ноября сообщил, что в городе Людиново завершён капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Работы выполнены за счёт средств областного и муниципального бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

Благодаря ремонту, отметил министр, удалось значительно улучшить качество теплоснабжения и подачи горячей воды в 28 многоквартирных домов, а также в ключевые социальные учреждения города - детские сады № 12 «Аленушка» и № 13 «Искорка», школы № 1 и № 6, «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», Людиновский индустриальный техникум и здание районной администрации.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdWK2V1TVlia0ZGclRUY1p3Z0hMNlE9PSIsInZhbHVlIjoibTZyOHB2OXBENXV0WS81cHp4WjBhWXlvSDVPL0NseSt6czFHVnVWYldadFkvQ0dkcEhOYS9KNy9xTVpYck1jMDlyZGJlYUNCbG1tRDNNQWZwWE5YeDUyVllaWUdIRUlWSnNOSTk5cHFabFE1cXgyMW5VYXY1QURVWVpLL0ZHdk55WXJoaHFocmtDM0VWMUJkYWl1dklvSGNqRjdweDVZNEhkcHFqdWdHWDBRZUhPTXZmRTFQblI3WUZHY0xWeXpwT2poeVp1SkVxOXlTbnRQQy9OcWdIR3llNDVyYlB1SmMvMGF0NW5aNVJFVVZOcDhyQnA3UDFvN3A3eXJ6bzlUNGkrMzlMMTc3dVNvVXFaanR3c3lET04zanNNSzBVc043NVltNy9ubjV1d3NFY2N0eS9MWGxSSDBXMnVsTVVRT1J4SEdpUGFyRk5DNnhPYUs3TzB4dGhBZDVraFVnYXI0alBORmJQRGY2OTNlM1l1MGtGWXMybklnTEt2T3BIWFhXMEdPRHU4R09WMjhaSEtnTFpvRXpqL0hzMXBvTWsvZmY5VmtCYUxmVDRQenhhcU5NbTVEcU1NUElxdUpsaEZHdyIsIm1hYyI6ImZiZTcwZDdhNDBlOTFhNmM4N2JhMGFjNmUyMGM2NWY4OGYwZTY2MWI0MzFkN2M5MDRkZTBjYjU4Y2Y5MzAwMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRTTEtwZlRQR0ZQNnduWVM2Tkw5dFE9PSIsInZhbHVlIjoiekF3SHQzQlI1S3FrMWs0eTlaRmhGbHBMNHRSenFJNVlpRlFmVHVodjNyN3Z6ZENndVVINWN0dVJvazlQQzF3UTh4UmVTUG5NcGwrcFVzQTlrQTNrM0RtVlJrdzZjUG16S1YySFBUbEM5cTVtSFMvTUtoTGxBWVYwcFI4UVBqOHppNGl1QUxhalJMYjhSOEJTMkxILzBLWi8wUDVwUGdsU1p4VXVkLzVqZW9CYitMQ0lDWjBaOFV1d0ZPbmEvWHFqamUrLzBvc2cwbHpnZjc2OVJDd3FaSkNpQ0wyTitURldVUkZoMUdaaHFEdHdTaFFTeW5DVDhpZkRwWHlZcTNZcXhGeVY5dlFjNkVENlVMaVJnUkMxdU0xd1h6NS9Da1prZm9SbXZKRTBDdjlEeEw2elg5OHpFQTl3VHZhZnByKzNNaVNka2ZxU0ttSmZaM2FHQ3Vsa29CY0ZQLzYrc29BbGNmbzh3ck5VTjhEVDFLcDk0TzZMLzA0NVV0WEtTbjl4YmNNZ2dqV2Y2SXNMT3o3ZU5icnpuSmVNTURUVGtPRTFPOStaRGc3K01ldkJiQldtRnQ3b254U1hzM1hUTVlZMDIrMmJSWjRSdGRsd3pFdWZ2bU5wY21sWk15NGl2UTY1RElGbllrZXJtNm1ndENQdkVoc1ZBWFJ3TktFOFdzL1I1aUZ4MGd5ZFc2S1hTbXorYmpwRkNhV1NDRFNLMjV6aFZaLy9vdnFBRlBkLzJ5dlNTUDVOeEorV1lXTzk4M09jRk5NWXE3UTYxZXo1NUlmZHlPN0VmM01oYjJrcFltRm4wbkNjNmlCc3VYMythRmo2a09lb1NtUXdNSTdMdFlkYiIsIm1hYyI6IjIxMzJhODg3NjQwZjJlZDIxMmNkYTMwZTU3ZTVmMzIyYzkxMTIyZTczOTcwMjZlZDNkNmNlNzJmMWQ3NDc5MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+