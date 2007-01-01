Приложение «Госуслуги Дом» стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов
Собственники индивидуальных жилых домов теперь могут управлять своим жильём через единое цифровое приложение «Госуслуги Дом». Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция Калужской области.
С помощью сервиса владельцы домов могут передавать показания счётчиков, заказывать поверку приборов учёта, оплачивать коммунальные услуги, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы счётчиков и корректности начислений, а также предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.
Информация о недвижимости автоматически загружается из ГИС ЖКХ при условии, что дом зарегистрирован в системе и внесён местной администрацией.
По данным ГИС ЖКХ, индивидуальные жилые дома составляют более 26% всех домохозяйств в России, причём большинство из них подключены к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения. Теперь их владельцам доступен удобный цифровой инструмент для решения всех вопросов в сфере ЖКХ в одном окне.
На сегодня гостевой доступ уже получили около 10 тысяч пользователей, что позволяет делегировать полномочия по управлению домом другим людям.
Сервис «Госуслуги Дом» разработан при поддержке Минстроя России и Минцифры России и является единственным многофункциональным инструментом по цифровому управлению жильём, доступным во всех регионах страны.