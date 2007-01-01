Афиша Обнинск
Приложение «Госуслуги Дом» стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов
Недвижимость и ЖКХ

Приложение «Госуслуги Дом» стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов

Дмитрий Ивьев
11.11, 10:46
Собственники индивидуальных жилых домов теперь могут управлять своим жильём через единое цифровое приложение «Госуслуги Дом». Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция Калужской области.

С помощью сервиса владельцы домов могут передавать показания счётчиков, заказывать поверку приборов учёта, оплачивать коммунальные услуги, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы счётчиков и корректности начислений, а также предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.

Информация о недвижимости автоматически загружается из ГИС ЖКХ при условии, что дом зарегистрирован в системе и внесён местной администрацией.

По данным ГИС ЖКХ, индивидуальные жилые дома составляют более 26% всех домохозяйств в России, причём большинство из них подключены к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения. Теперь их владельцам доступен удобный цифровой инструмент для решения всех вопросов в сфере ЖКХ в одном окне.

На сегодня гостевой доступ уже получили около 10 тысяч пользователей, что позволяет делегировать полномочия по управлению домом другим людям.

Сервис «Госуслуги Дом» разработан при поддержке Минстроя России и Минцифры России и является единственным многофункциональным инструментом по цифровому управлению жильём, доступным во всех регионах страны.

