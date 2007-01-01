Афиша Обнинск
В Калуге завершается реставрация исторического здания

Дмитрий Ивьев
11.11, 10:34
Ремонт идет на улице Карпова, 19.

- Работы по восстановлению памятника архитектуры, известного как «Дом, в котором в 1917–1918 гг. размещалась типография газеты «Рассвет», находятся на завершающем этапе, - сообщил во вторник, 11 ноября, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Готовность объекта - 98%. Ведутся финальные работы по ремонту крыши, фасада, отмостки и системы центрального отопления.

Здание, построенное в XIX веке, представляет собой трёхэтажный кирпичный дом площадью 745,2 кв. м. Сейчас это многоквартирный жилой дом.

