В Калуге завершается реставрация исторического здания

Ремонт идет на улице Карпова, 19.

- Работы по восстановлению памятника архитектуры, известного как «Дом, в котором в 1917–1918 гг. размещалась типография газеты «Рассвет», находятся на завершающем этапе, - сообщил во вторник, 11 ноября, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Готовность объекта - 98%. Ведутся финальные работы по ремонту крыши, фасада, отмостки и системы центрального отопления.

Здание, построенное в XIX веке, представляет собой трёхэтажный кирпичный дом площадью 745,2 кв. м. Сейчас это многоквартирный жилой дом.