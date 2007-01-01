Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В центре Калуги запланировали реставрацию старинной усадьбы
Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги запланировали реставрацию старинной усадьбы

Дмитрий Ивьев
11.11, 08:34
0 307
Работы на улице Пацаева, 5 планируется завершить в августе 2026 года.

Уже выдано разрешение на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения.

Этот дом – памятник жилой архитектуры в стиле нарышкинского барокко с элементами классицизма. Здание построили в середине XVIII века. В начале 1830-х годов он принадлежал купцам Кольцовым. Во второй половине XIX – начале ХХ века усадьбой владели купцы Кудрины. После революции здание использовалось для общественных нужд. Здесь располагалась столовая для беспризорников и голодающих детей Поволжья.

