Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области увеличили темпы догазификации

Дмитрий Ивьев
11.11, 08:35
За последнюю неделю стабильный рост показателей по программе догазификации, сообщил 11 ноября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

За неделю количество поступивших заявок увеличилось на 83 и достигло 31 508, из них 29 392 - от владельцев индивидуальных жилых домов и 2 116 - от садовых некоммерческих товариществ.

Количество заключённых договоров выросло на 74 и составило 21 965 (20 847 — ИЖС, 1 118 — СНТ). Из них 18 978 уже исполнены до границ участков (18 655 — ИЖС, 323 — СНТ), что составляет 91% от общего числа заключённых договоров.

Число выполненных подключений также продолжает расти: за неделю их стало больше на 97, всего 15 287 (15 150 — ИЖС, 137 — СНТ), что соответствует 76% от всех заключённых договоров.

