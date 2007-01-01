Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме в Калуге
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на улице Гурьянова.
На место аварии лично приехал прокурор Калужской области Константин Жиляков.
- Организовано проведение проверки и принятие мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре.
- В данной ситуации со своей стороны нами будет заказано инструментальное обследование дома для определения аварийности дома, - рассказали также в управлении ЖКХ Калуги. - Сейчас УК проводит восстановительные работы.
