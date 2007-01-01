Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме в Калуге
Недвижимость и ЖКХ

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме в Калуге

Дмитрий Ивьев
11.11, 08:35
0 560
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на улице Гурьянова.

На место аварии лично приехал прокурор Калужской области Константин Жиляков.

- Организовано проведение проверки и принятие мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре.

- В данной ситуации со своей стороны нами будет заказано инструментальное обследование дома для определения аварийности дома, - рассказали также в управлении ЖКХ Калуги. - Сейчас УК проводит восстановительные работы.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IngrS2hJZmV1NlQ4RVR2RDBrc3NmQnc9PSIsInZhbHVlIjoiZjFmVVJUeDV0ZW52NnJzSURDN0R4cnRZMHRsL2NLQXUyMzFvdVdpMUI4L2tXeTJiTlRyM3dNWDJZZWF0SVE5dlZrWldWMjBUZnNjcy9zT0Z3ckVMZTZFZERuUkRQdVlyNTVDU1BMdnRUU25BWmZVUmhJbHhQTGpNNHViaU1zOC9aSExpd1BKaUIrU3RYand5ZnB1enVSMWp6eW5KUDZXZ0ZhdzB3VDBzWW9OZ0g4ajVvNWYxbnl5WUczcVluMStMbFhzY0xzY00vTXZCend1SXNqUHJodGJNbzRHbjZvWEVWcVlnM0JodkN3aTN0TytWWnA2cm8yRkJXRzd3ZWF6RFFmb0ZOKzNxUHdnbkVsMDBqRnNZckNVQWIwOHRQc21FblZ6VlBlbXdaNFZnWUl2QUNhZGJOUHkvMzU0MHhBdUh3N0UyanN5TGRCSHVlV2hMa05jZXpZT3RlUkc3ZWorcytpOHdnVXphZEFQVmN0SkdjNGx6YXhheGpWZlRFSmNEbmtXL3dodnlhS0pFN3pNMjM3ekhtMmZSNC9uUVVsckU5WmIxTXVsRnk3R1BoNVMwd0k0VlYvckJGZ2ZablFueCIsIm1hYyI6ImMzZDI3MmUxZTljYjVmYWU0Y2JjMzMwYTk2MGFmMmQxNTRjMzYxNGY3OGUxNGYyMGY2OWNlZTg5ZjQ0ZWU0ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRsZUthWjRtUGpGTlBBZkZEM1hEOHc9PSIsInZhbHVlIjoiK1I2MEM5Z0J0eUxheUdvdWIvN1VMZXF1azZBSXk2QXYrRWJoSzFjNnM2ZDBZVWhTaGhlNWxiZ2dhZ1dmWmVSL0laRDNEdVhvRkpMTGR6dHZ4MzdSZWh3b2IyNHNVY3BlWlRuMjg2UEFoUEZuZVpySEYwQXVQUGxUUHdaRkJJUzVHQzNlQjQ2MmJPV1VUdW5abFo0RnFjMXgrYTd4UU45QkU1ekJLVEpOaEl2RUh2YlhMOVFoVFdneFlYaGFITzFSeUhsM0o1M2luQzc0RnNLdFdwczUvWFp3NUFjMXdVdFpIeUtxVHg0c29HQ2tRbGxrQjZEQUliNjlmUzhMbzk1M1JLMG1GWk53czJSR0dZN081VDlZaUMvUnhuWnEycFpLbmhKN3dINWJMcUFJMSs1UUhkdFNXQXN0cnpnUEJjMmFmdzhYelNORnVWWkxSbjhCT29pT2VkZVhiSGNzWmpnbUR3Q1lzNnpoZDBoanB6L2hqM0ZGV3FEQktQakNhQWdhTzFrV3Npc1B3blVXdDVTbUgrU08xRW5MNXJKR3ZKVzlnNFVRTUErNllqUnN6Ulh0NXV4bVZHQUZOai9xYlhsc1V1TEYxVDAwOHoxNk9NTWhPaHJVMVFBaTA3NzNWYVZqMkpsODNSa0R0UVppaVdiZjUyMlI4ZVpUUTlMK1BLOXY3ZHM0aGNKVXlmdm82blYzWVB2bW5XM0ZwTG9NdEdncFArMksyNDVkdlk1WFloclp2N21CRnh4akY1MjRweGFocC94Zkttc2JnWjNDL1FVNkhKWGg5OTJXM3owZ0VvSTlIN1ZpU3RSSmxQV3hDZVNpcFJUWDZBQlUvWDdHUjNkZiIsIm1hYyI6IjRlN2IwN2E2NWUzMjA5YTgxNDQxZGMwMzQ5ZDRmMWVkYWMwNzA5ZGI0MDVmNjhmZTE1NzNkMzgwMzRjN2ZmYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+