Недвижимость и ЖКХ В Кирове завершили капитальный ремонт теплотрасс
Недвижимость и ЖКХ

В Кирове завершили капитальный ремонт теплотрасс

Дмитрий Ивьев
10.11, 14:39
10 ноября в региональном министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в Кирове завершены работы по капитальному ремонту магистральных теплотрасс. Финансирование проекта обеспечили за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

Отремонтированные участки теплосетей соединяют котельную на улице Карла Маркса, 38а, с многоквартирными домами № 6 на улице Пушкина и № 8б на улице Болдина, а также со средней школой № 7.

По словам представителей министерства, обновление теплотрасс повысит надёжность и стабильность теплоснабжения как жилых домов, так и социальных объектов в районе.

