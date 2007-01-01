Афиша Обнинск
В Людиново отключат воду
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключат воду

Дмитрий Ивьев
10.11, 16:00
0 231
Ремонтные работы пройдут во вторник, 11 ноября.

В связи с работами на котельной будет прекращена подача горячей воды. Отопление при этом останется. Отключение затронет следующие адреса:

  • ул. Московская, д. 2, 4, 5, 6, 11, 19, 23,
  • ул. Маяковского, д. 11, 17, 19, 21, 35, 37,
  • ул. К. Маркса, д. 10,
  • Школа №1, техникум и детский сад по ул. Рагули.

С 8:30 до 15:00 также не будет холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Крупской, д. 3, 22, 24, 26 и частный сектор,
  • ул. Ф. Энгельса, д. 32,
  • ул. Семашко, д. 10, 12, 14, 16, 17, 19,
  • ул. Ленина, д. 2, 8,
  • ул. К. Либкнехта, д. 2, 3,
  • пл. Победы, д. 3, 5, 7,
  • ул. К. Маркса, частный сектор,
  • ул. Фокина (от танка до ул. Первомайской),
  • ул. Первомайская,
  • ул. 3-го Интернационала, д. 4, 6, 8, 9, 11, 13,
  • ул. Рагули (в том числе детский сад).

Новости по тегу
жкх
