В Людиново отключат воду

Ремонтные работы пройдут во вторник, 11 ноября.

В связи с работами на котельной будет прекращена подача горячей воды. Отопление при этом останется. Отключение затронет следующие адреса:

ул. Московская, д. 2, 4, 5, 6, 11, 19, 23,

ул. Маяковского, д. 11, 17, 19, 21, 35, 37,

ул. К. Маркса, д. 10,

Школа №1, техникум и детский сад по ул. Рагули.

С 8:30 до 15:00 также не будет холодной воды по следующим адресам: