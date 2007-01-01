Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге раскопанные трубы больше месяца мешают жителям дома на Баррикад
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге раскопанные трубы больше месяца мешают жителям дома на Баррикад

Евгения Родионова
10.11, 15:32
0 359
В понедельник, 10 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на раскопанные трубы во дворе дома № 157 на улице Баррикад.

По её словам, раскопали всё больше месяца назад и ничего не делают.

— Вот такой беспорядок во дворе дома! Грунт осыпается, а ведь на дворе зима. Что это за ужас? - задаётся вопросом женщина.

