В Калуге объяснили, почему мусор из оранжевого контейнера смешали с обычным
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге объяснили, почему мусор из оранжевого контейнера смешали с обычным

Дмитрий Ивьев
10.11, 12:14
0 564
В понедельник, 10 ноября, ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Жители Калуги сомневаются: есть ли смысл сортировать отходы, если их всё равно вывозят одной машиной? Видео, снятое на улице Калужского Ополчения, 9, вызвало обсуждение в соцсетях, - отметил министр. - Региональный оператор «КРЭО» провел проверку содержимого мусорного контейнера и выявил, что в оранжевом контейнере были обнаружены несортированные отходы в пакетах. Вывоз был произведён тем же транспортным средством, которое обслуживает зелёные контейнеры.

По его словам, если в оранжевом контейнере находятся только сортированные отходы - бумага, пластик, стекло - для вывоза направляется специальный транспорт.

