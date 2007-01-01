В Калужской области изъяли у собственника старинную усадьбу
Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск об изъятии объекта культурного наследия регионального значения «Главный дом усадьбы Смирновых» в селе Совхоз им. Ленина Дзержинского района.
Здание построено в 1820-1840-е годы.
- В 2021 году понуждали в судебном порядке собственника данного памятника истории и культуры провести реставрацию, - рассказал 10 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - К сожалению, до настоящего времени никаких мер со стороны правообладателя объекта не принималось.
