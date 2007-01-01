Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанин показал последствия «уборки» мусора в центре города
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин показал последствия «уборки» мусора в центре города

Евгения Родионова
10.11, 20:36
0 413
В понедельник, 10 ноября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой рассказать о проблеме с некачественным вывозом мусора в центре города.

По его словам, контейнерная площадка возле дома № 23 на переулке Воскресенский убирается очень плохо.

— На фото видно как выглядит контейнерная площадка сразу после вывоза мусора. Вся улица в грязи, подтёках от помоев, которые выливаются из мусоровоза, в мелком мусоре, который разлетается из него во время «уборки». Контейнеры кривые и ржавые, их явно не хватает. И это не говоря о куче другого хлама, который не убирается с весны! Скоро эта куча станет высотой с дом, который стоит рядом. И это в центре города! - рассказал о проблеме калужанин.

— Становится страшно от того, что подумают туристы про наш город, если первое, что они увидят приехав сюда вот такая помойка, - добавил горожанин.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

