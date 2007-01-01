Калугу ждет массовое отключение воды 13 ноября
О проведении ремонтных работ в ближайший четверг сообщили в областном водоканале.
С 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодной воды по адресам:
- мкр. Северный,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Байконур,
- мкр. Канищево,
- мкр. Терепец,
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка,
- мкр. Малиновка.
- д. Лихун,
- д. Швейцарская,
- часть ул. Тарутинская,
- пер. Сельский,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- ул. Терепецкая,
- ул. Московская, от д. 309 корп. 1 до д. 321.
- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
