Калугу ждет массовое отключение воды 13 ноября
Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждет массовое отключение воды 13 ноября

Дмитрий Ивьев
10.11, 11:21
1 1527
О проведении ремонтных работ в ближайший четверг сообщили в областном водоканале.

С 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодной воды по адресам:

  • мкр. Северный,
  • мкр. Кубяка,
  • мкр. Байконур,
  • мкр. Канищево,
  • мкр. Терепец,
  • мкр. Малинники,
  • мкр. Ольговка,
  • мкр. Малиновка.
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинская,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,
  • ул. Терепецкая,
  • ул. Московская, от д. 309 корп. 1 до д. 321.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в «Калугаоблводоканале». - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

