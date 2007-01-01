В Калуге устранят разрытие теплосети на улице Дорожной

В субботу, 8 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о завершении работ на теплосети дома № 34 по улице Дорожной.

— Когда будут убраны эти раскопки? - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В ближайшее время сетевая организация устранит разрытие по этому адресу. К сожалению, по срокам пока сориентировать не можем из-за большого объёма работ. Коллеги приложат все усилия для скорейшего завершения работ