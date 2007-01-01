Бастрыкин занялся аварийным домом в Калуге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник, 10 ноября, затребовал от подчиненных доклад о ситуации на улице Гурьянова.
Там в плохом состоянии из-за протечек кровли и разрушающихся перекрытий находится жилой многоквартирный дом, построенный в 1945 году.
- В ноябре текущего года в одном из жилых помещений произошло обрушение потолочных конструкций, - прокомментировали в СК. - Несмотря на значительный физический износ до настоящего времени строение аварийным не признано, граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях.
Следователями возбуждено уголовное дело.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь