Министерство природы Калужской области проверит информацию о свалке в природной зоне
В воскресенье, 9 ноября, жительница села Корекозево Перемышльского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой посодействовать в уборке мусора.
По её словам, в природной зоне «Сосновые леса на дюнах» остался мусор после проведения дорожных работ.
— Работы закончены, а мусор так и остался в лесу. Странно, что те, кто отвечает за этот памятник природы не заметили, - рассказала о проблеме женщина.
Министерство природы Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Специалисты выедут на место для выяснения ситуации.
