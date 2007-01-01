Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Министерство природы Калужской области проверит информацию о свалке в природной зоне
Недвижимость и ЖКХ

Министерство природы Калужской области проверит информацию о свалке в природной зоне

Евгения Родионова
10.11, 12:32
0 340
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 9 ноября, жительница села Корекозево Перемышльского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой посодействовать в уборке мусора.

По её словам, в природной зоне «Сосновые леса на дюнах» остался мусор после проведения дорожных работ.

— Работы закончены, а мусор так и остался в лесу. Странно, что те, кто отвечает за этот памятник природы не заметили, - рассказала о проблеме женщина.

Министерство природы Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты выедут на место для выяснения ситуации.

Новости по тегу
природа
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRJN2RkM0xYOUhTNnN2V2MvK1BoWkE9PSIsInZhbHVlIjoiYStUMzFuT0RGemlWemF6NEg3VklPajErT0E1WmNzZVJxR085V0g2VC9QdlJKKzh0NXBLekZZMGJXYWxGeVJxOU03SnVZUi9PZFJVbFE0WUpUNWYvS2p6Tjg4WU0zcEdPT1JheGN5VTJiTk95K1ZNa0VURUVXVjZBd0ZRZUtwSE4wbitrbVNXOG5sT2hnL2ozaGtMOWJkc3oxWWk1a1d1K3ZldUs1dGtVV3IvZTE5RkhoQVlsWTRuYUJFQk1IalFSTXZtUndITFg1RWZnNUtYQ29qaHFjVm9PYkR1THR3OHdLMEMyRk5KbUNRdnNzNlprbjJ5YWJZNlRicXc1SjlTY21GTHpaUENWV2U1VnVJMWVCTzloY2dYenZKcHhCM0pGSWx4SmtPODd0TWhKc1dodURIQkxpNHZDVDdyMkpvN3FCM0g3RjRnWFVLdUJ4UkNHcC82eVR6eGJWSDZ1RnBuanBYM1V3U09FUmswZjd6amNES2V1RnBIOFFwam5rL0RFTXpkdWd2aG1idVNaY0xhK1crdTVPa3o3VWRQUzNqQ1hJdFVKeUlGSktWcVZSbVl5UUJQNzIybVhla3UwNERNRSIsIm1hYyI6IjYyOTYzNTY3MWVjZmRhOTVjMzNjYTQyZmE5MzllNTc2MjI0YmY4ODZkOTQ0ODYxMzk1N2YyNzRkN2M1NDg0YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQ5QjhWNzFPNnZ1ZlFrY2VrRlVUTkE9PSIsInZhbHVlIjoidjJFbUlZMi91dzZoL2gwMjZERGFjUTMrUFEvcy9jWThqTjhSd3N2azJUTW4valpPQXJVUUxLOHhISW05ZmJsVTJKK2F2Um5yWWVMc0lVdFBLMTdHcWhQeDlDYVdxRHVlTU42b3hDR2RaMXB3Y2RvL01FMHpyT1Bic3ZoOUR3N0JKcUtDVmtaWllHL1pKMTlIOWlRRU0xNVBsNFY0eFZ3VGw2OTFPbEZYWEw2RmhpNjlYWkVuVUtSaWc1RG45VFpHQ2NVKzg1NXI0YlNTcW8zcExQa3hBdW5TMVZOWm5xVjY5Qlp1bFBkVEZLc2dLRENPcWQ4VkRpRi9DU2s1OGdpRGlmN3hBRmtFbjc0c2JqQWFsZXhqSFVyVXhRNjUxTWQwSFRqVTZpQytJY3kwUEIrTEdCc3lBSXRlelFDUldpb3pZTmp0ZCtjRlE0ZkNadnVBeTg0UWhycDh0NVFEMkFxV2YrQ1lVeHVwVkJhclE5dkdmcWswVkQ5YUc2Mmh1YisvbGpUUnZBalNiZDVRNDd6NHduUHprZUkwVElDLzFJOXk1OTg3T1FEeHE5MVFuaVNLamtXY3pnZzRCT2NwYkI3V2xUUUhzMlQ3Ti9hMDllT2ZJamxsWUQvM3N0SXFVU3hVYmZkRWZnTkhFVlZRQ3VUTzdtTmFYWnc1V2RRNnR6WlB6aUJMb2VqRkczL21HdFVpV0FPaUtyOW9xTk5OcnVhd1pxV0UrbER3aCswUm4zM3A2bW1zeFp0M0FMNjF5MWRqWHkwV1dVd2lVQVg5aHE0T2EzVG5tckFoaFV0M0FjK252c1NVM0duRW53TFZtT0dzaUt6UmFPU0dVc3A3MmtsZCIsIm1hYyI6IjJiYmVmNWZhNGI1YWFiYTE2YmY1ZGI3ODVjMzNmYWI5YmZiMzcxOTE4YzIyNjgyY2MxNDUwYWE5NDExMzAwZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+