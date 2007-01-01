Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужанка потребовала убрать свалку возле дома
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка потребовала убрать свалку возле дома

Евгения Родионова
10.11, 09:00
0 523
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 8 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с вывозом мусора у дома № 6 на улице Георгия Димитрова.

— Я, как законопослушный гражданин и человек, честно плачу все налоги, возмущена этой свалкой в придомовом палисаднике. Мусорные машины этот мусор игнорируют. И не надо писать, что в оплату мусора это не входит, а у города нет денег на его вывоз. Я плачу не только коммуналку, но и налоги как сотни тысяч горожан. Поэтому, уберите эту свалку, а то скоро не только палисадник, но и дорогу завалят, - рассказала о проблеме женщина.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Проведём уборку в течение двух недель.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii8yMDJaUTZNemtvVjdFZ3dLajJsN2c9PSIsInZhbHVlIjoibkM4UXhPSG9HeEk0SVF2Ry9tNU16bVBlTXJ0b2c2bDY5bTJId1kzSi9JSFV3aEJYbnhoeFg5clkwWHRDc3NqZEFpcnhCSVc5YkNyR2J0a3c0bjZKL2Z5YVBERjRGcjNFU3BhMWxNM0NIVUpEeGRsbWVWTVAvSXp4dThFcitTWEYwVUVzeEpSdUJFanRJSlY2VDFGb1NDclFZaHRTUFVhemowN1NVWHVNRUxJOG4xRGxuaHU5TTErNkpDMDh4aHBTN2ZXVytSQlN0dDlRU1FQc21hTWs2aEwzb2QrZ2VlSzBGa3FWUjRpUHFHL3hHWFBYZGhvTWxnM1V1N1l3MmhraitXVmd1bWZJM3pRL0hlcVpNdVdNTDNiMXQzaUxKSE1FSDh0TEdZNWwrNWF5T01tdEdzTUpFbk9DcnRyZ1NpaTdXaHlRcXhaKzRkOFV3VU41QlJ2WlVEUSttaThJODdoMWduSmtVci9qMDIxNzA0U2ROaGdWY1NnajA4eWRseWhLblgrUmVQYVc2K2VWZWJEUkVhQTVkU1AxT2ZsZndtQ05YeGtpZ2hTOVNaTUR4bmlZQVZHN0JjbXg3T2hXb3NaaCIsIm1hYyI6ImExNTA2ZDFmYTU0OWI5NmVmYTc1YjZiNmVlMTBiNjRlMTQ0ZWMwOWFiZGRlMjUxMTFlZTU3MzIzMjllNjAxNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFHV2NqN0F0OG9VNXRHaEVrMGk3NWc9PSIsInZhbHVlIjoicWdkdmhpbHVEbEtkRjhBV2Jja1p6YmJ2ZStManFOSzR5aGM3VGRJT0lnd3J4SjJ3enVPK2RtWmhJNnpHY01hYkpscmxjOWpXWmN1V1lWTGlCQXVEbWlEck5Dd0N2SzdnSk81b1AxdFMwWEMyUmhCQTZUbzFVem00aURYZDdLQ21hb2R1YTkwdVlqWGpnaHNlY0QzZEEyUG9YSmRTVGl5YStKWndlWE1xQUpXVGgwOWhuMmxUUnIxY2FaVUovNGF2MGVNRFFJSmU0bytvSzVWV1VLcGljUjJFQm9IelQ3cmE4dDJrYmw5aTBsbFJuOFlaQkdLcHltM2JYRmdVeGs5enE3bXkzdC9WS2RNUDcvQmVsQStHQnJCYnpabnJha0dyK1ZSenZUbjdsSUJ5Mkgwd2pocjY2Z3htQXNmaXdjTVdhRWVrRmZPeEg5czE1VWYvZG1idExZa1pzOHBCQlcyajZ6MUxpTGZ3UzFpVWRGK3hDODZ4bnRYamxVNThBbnlndCtqTXF5OThPcjMyS1M2ajM0NkhsajhmQ25YZkhEVUhpbXFockZqeWRyL29sSE11b1ovVCs0NUFEa2RmSlpHNnZDWVZsOUVhUnd6RXppQWhLKy9XNnUySE5XMkp0cFR4aXhQc2QwN1oxZDY3eXRGbUFZNVMzRXdqNTVuR0t0L0VPYm5qbWNkMGVnUE10OUFudkZ2eGhjaTNEdkFpRXNiOU9zR3hmV1pQNHFLQTN4clRySXptRExzQmR4eGU5Z3ZZTjNlcUt3WE5uaEw0RHlzOVBwWEF5R0k5Zml4YzQ5NEhHRDRCTTUyVlMwY1hoQkJvQkZlWWNvN3FHTVZwUzBuYSIsIm1hYyI6IjRlYzM2ZTMzY2NkZjllZDkyZTZlMzcxMTM5MjE0YzY3MDFkNmU3ZjE3ZDcxZDMzMWVmZDRmYWExMzVhNTI1ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+