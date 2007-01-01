Калужанка потребовала убрать свалку возле дома

В субботу, 8 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с вывозом мусора у дома № 6 на улице Георгия Димитрова.

— Я, как законопослушный гражданин и человек, честно плачу все налоги, возмущена этой свалкой в придомовом палисаднике. Мусорные машины этот мусор игнорируют. И не надо писать, что в оплату мусора это не входит, а у города нет денег на его вывоз. Я плачу не только коммуналку, но и налоги как сотни тысяч горожан. Поэтому, уберите эту свалку, а то скоро не только палисадник, но и дорогу завалят, - рассказала о проблеме женщина.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Проведём уборку в течение двух недель.