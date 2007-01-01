За неделю в Калуге 42 раза засорилась канализация

Всего по области было 79 таких случаев, сообщил в пятницу, 7 ноября, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Засоры чаще всего возникают из-за попадания в систему водоотведения посторонних предметов, - пояснил он. - Это может привести к подтоплению подвалов, дворовых территорий и появлению неприятных запахов.

Лежнин напомнил, что строго запрещено выбрасывать в канализацию тряпки, подгузники, средства личной гигиены, влажные салфетки, наполнители для кошачьих туалетов, остатки пищи, овощные и фруктовые обрезки, а также бытовой и строительный мусор.