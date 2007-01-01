Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество после выходных

Дмитрий Ивьев
07.11, 19:00
11 и 12 ноября в Калуге пройдут плановые отключения электроснабжения в связи с реконструкцией сетей. Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на «Единую дежурно-диспетчерскую службу».

11 ноября с 8:00 до 17:00 без света останутся дома по Строительному переулку - № 11, 13, 15, 17 и 19.

12 ноября в это же время отключение затронет дома по Поселковой улице - № 2, 4, 6 и 8, а также дом № 2/12 по Строительному переулку.

