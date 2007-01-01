В Калуге на Грабцевском шоссе не вывозят листву
В пятницу, 7 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с уборкой территории у дома №68 на Грабцевском шоссе.
По её словам, дворник просто сваливает собранный мусор рядом с контейнерами.
— Дворник детского сада убирая свою территорию весь мусор на тележке вывозит сюда и к мусорным бакам, расположенным по этому адресу. Всё это добро летит во двор! Кто это будет убирать? - пишет женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Листва сложена на прилегающей к садику территории. В рамках проведения осеннего субботника администрация детского сада уберёт листву. Субботник планируется провести до конца ноября.
