В Калуге на Грабцевском шоссе не вывозят листву

В пятницу, 7 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с уборкой территории у дома №68 на Грабцевском шоссе.

По её словам, дворник просто сваливает собранный мусор рядом с контейнерами.

— Дворник детского сада убирая свою территорию весь мусор на тележке вывозит сюда и к мусорным бакам, расположенным по этому адресу. Всё это добро летит во двор! Кто это будет убирать? - пишет женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Листва сложена на прилегающей к садику территории. В рамках проведения осеннего субботника администрация детского сада уберёт листву. Субботник планируется провести до конца ноября.