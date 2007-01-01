В Калуге заменили контейнеры на улице Знаменской
Ранее жалобы в соцсетях оставляли жители домов №50 и №52.
В пятницу, 7 ноября, ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
- Взамен вышедших из строя накопителей установлены временные контейнеры, бывшие в использовании, я поручил провести их очистку и привести в аккуратный вид, - пояснил он. - При появлении возможности контейнеры будут заменены новыми емкостями.
