Недвижимость и ЖКХ В Калуге заменили контейнеры на улице Знаменской
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заменили контейнеры на улице Знаменской

Дмитрий Ивьев
07.11, 10:40
0 97
Ранее жалобы в соцсетях оставляли жители домов №50 и №52.

В пятницу, 7 ноября, ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Взамен вышедших из строя накопителей установлены временные контейнеры, бывшие в использовании, я поручил провести их очистку и привести в аккуратный вид, - пояснил он. - При появлении возможности контейнеры будут заменены новыми емкостями.

