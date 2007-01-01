Афиша Обнинск
В Калуге ремонтируют дом на улице Баумана

Дмитрий Ивьев
07.11, 11:03
Работы ведутся в «Доме купца Морозова» - это объект культурного наследия на Баумана, 26.

- В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах завершаются работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия, который сейчас является многоквартирным жилым домом, - прокомментировал 7 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Фасады там уже преобразились.

