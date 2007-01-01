Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ Жительница Калужской области попросила организовать уборку несанкционированной свалки
Недвижимость и ЖКХ

Жительница Калужской области попросила организовать уборку несанкционированной свалки

Евгения Родионова
07.11, 09:20
0 313
В четверг, 6 ноября, жительница деревни Садки Перемышльского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой организовать уборку свалки.

По её словам,на территории деревни была обнаружена ещё одна несанкционированная свалка.

— Территориально свалка располагается в овраге между домами №17 и №19, - уточнила женщина.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, месторасположение свалки не позволяет убрать мусор сейчас. После просыхания грунта планируем провести работы.

