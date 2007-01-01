Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ 700 калужан получили водную амнистия
Недвижимость и ЖКХ

700 калужан получили водную амнистия

Дмитрий Ивьев
06.11, 14:25
0 208
Такое число жителей региона поучаствовало в акции, которую до следующей недели проводит водоканал.

Эта программа позволяет жителям узаконить существующие, но не оформленные должным образом подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям.

После 15 ноября начнутся проверки.

- В случае выявления незаконных врезок пользователь будет отключен от систем водоснабжения и водоотведения без предупреждения, с последующим привлечением к административной ответственности, - пояснили коммунальщики.

жкх
