В Калуге ликвидировали несанкционированную свалку
В четверг, 6 ноября, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о ликвидации несанкционированной свалки в лесу.
По словам прокуратуры, в ходе проверки было выявлено размещение несанкционированной свалки отходов.
— На землях лесного фонда на территории села Пригородного лесничества были найдены пластиковые бутылки, деревянные доски, пакеты, битый кирпич, мешки с мусором, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура обязала Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области ликвидировать свалку.
На данный момент участок леса очищен от отходов.
