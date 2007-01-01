Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ликвидировали несанкционированную свалку

Евгения Родионова
06.11, 15:40
В четверг, 6 ноября, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о ликвидации несанкционированной свалки в лесу.

По словам прокуратуры, в ходе проверки было выявлено размещение несанкционированной свалки отходов.

— На землях лесного фонда на территории села Пригородного лесничества были найдены пластиковые бутылки, деревянные доски, пакеты, битый кирпич, мешки с мусором, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура обязала Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области ликвидировать свалку.

На данный момент участок леса очищен от отходов.

