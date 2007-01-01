Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Бабынино отремонтировали теплосети

Дмитрий Ивьев
06.11, 09:25
В 2025 году в Бабынинском районе обновили участки тепловых сетей за счёт средств областного и муниципального бюджетов.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», сообщил 6 ноября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В посёлке Бабынино отремонтировали теплотрассу на улице Новой, которая обеспечивает теплом здание районной администрации. В селе Вязовна восстановили участок сети, подающей тепло в школу и детский сад.

