В Бабынино отремонтировали теплосети
В 2025 году в Бабынинском районе обновили участки тепловых сетей за счёт средств областного и муниципального бюджетов.
Работы прошли в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», сообщил 6 ноября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
В посёлке Бабынино отремонтировали теплотрассу на улице Новой, которая обеспечивает теплом здание районной администрации. В селе Вязовна восстановили участок сети, подающей тепло в школу и детский сад.
