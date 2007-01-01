Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге бегают крысы на Минской
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге бегают крысы на Минской

Евгения Родионова
06.11, 10:14
0 541
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 5 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с требованием решить проблему с крысами на улице Минской.

По его словам, рядом с домом №6 и №7 бегают полчища крыс.

— А это вечерние виды на улице Минской. Никакие меры не помогают, потому что изначально контейнеры были установлены с нарушениями! Крысы не боятся людей, возможно скоро будет беда, если кого-нибудь из детей покусают или взрослых! Письма во все инстанции по этому поводу писались, результат нет, - рассказал мужчина.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
6 оценили
17%
17%
0%
17%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFOOHFCdkxOcGlRa21jbGJUb28yRnc9PSIsInZhbHVlIjoiVmZEZkJxWE16QjQ3N2ZSN3ZLT1JCMWdBSWZ4cE9ZYnViWXRKNlV3THUvaUlEd3NUaS9Tc3RXVVc0amVCaGlqVHBvKzdNZnVuNFZ3bGhqeW42U0p1QUl5dlpKR2JucVZ4NzloTmtmbVpQYTh4cllGZlFDSnJFbFo5QzZLTXB5RFFZNWc3ZEl1UkQrOHNMNEU4T1RHbE5tUXpmYVdOSXRUYXJTenZBdWFzb0RFK1ZVZ3FJQmVTc1pHR1ArRExYLzJvZDZIaWR5cXY1anIvYVk5YmtKRnd6L1FnOVRSa05iK3lUVlJTSHRMSlNhT1VnTm1DNG83UzJhU3pVaWhHV0VFakMvNE5kbzRvZithdUFxSGpWL3ZkK0srOEpMbjgrUEFyZDA5V0x0bUk3SmlhVVFmWmxXL2tFc2pBaWZXcG1QcHN0MmhRT1lacnY4ZW1SVHhKS1N3MlZuUlhsVnhCNjg2ZXI3ODJFeWxReHNWNG9SYUV2RGxOR0dpVmxrTms0ekpSVlMxU2tFQ0lRYzJ2WG1OWXIyc2ZnN3Q5a3BnenA1V28zMUl0TFZ4NW9FdU90YzRBZUJtQWhCVW8xUldrQnE2dSIsIm1hYyI6IjY3N2U2ODFkNzhkNzQ0ZTI2ZTAyY2Q0MTM2NmI5MDQzMTJjMDM1ZDVjMGQ1NjBjNzgwNThiMDlhYzM0NjI1NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNhM1dMRk0wbno2R3B4VXpRdUtiTVE9PSIsInZhbHVlIjoiR1lQL1Fjakg3c1I5djlWdGE3K1RwdW9jZ29TV09PclFPQTEzUmMrN3hKSlRpQ2tMK2RLMGc1MXJWVlhOL1UvTGJ4WVo1c1l1by9YU0UyQ3B6TzVUZlBMWmxCd2krZlNUalVSV2IwVjBqV1N0dldDNklaTTNVelVPOGxyL09KS1hWbW5CWmpHeWoxeGNkc2M0TkphNlNNMktjU3dCM3ZlTDRYK0NTQ01FRXNVbVBkME5IOEZjSEQ4UmpXL01VbDg2ZWtPdVUvYTBTN3FZdnF1NEhUOVppSkJJUmQySStTS0tVOXBRa3k5U01ZZ2VKcmxLejNsS0g4QzFzbHY3a2grS0k1MnhmM1hzcjFiSmVQdTFjM1VzM3QxT0NIUGtFMklwZVVjYUVlVDJ4YlhuMUsrUWNacWpXdWdYZnpsZlpDSnNXOGVBZ0N2SklHR2hORWNvU01pTXA3OEJTNklUMEdteFZyQUlZWXMvaXJ0Y1dXcG5kZUp1OFIrQTIrN1Q2eklBeU4vdUl5TWYySHd6UEtFZkJRUEJEcElXSTcxajM3a1lkdFVZV2t3VlROczcrNE13TDIrc3ZjeUdtYVA0ODNaOGUzaG5aRGFKOUZ6c0czS05QVjUzNFBVTDQ5eG83MEM0SFd2dnJxLzhIdGovNXZSSUg5WHlHWkFBeXVWckxtMHU1VzQyelhFRlcwcCtnU3dsSEg3cDBzbnUyR0xxekVybnc3ZW44ODhQNlA1SFFDNHo1NXBZbHU2YnY1dG1DSGtjeXh3c3A1OGF2ZmN4REUrSkEvNDJBK3BuWDNWQ05yWVZsRGxqSzRpQVRwb0hkNWlxWWFXdTRiUURZb2ZJc0ZVYyIsIm1hYyI6IjRhZTJkZTc2NzdkOTA0YjBjYWNjNDgwNzQ2YWY1N2FhYzRhZjBjNmE1OTMxNGVhNTRhZDNlNTFhMWYzYTFiMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+