В Калуге бегают крысы на Минской

В среду, 5 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с требованием решить проблему с крысами на улице Минской.

По его словам, рядом с домом №6 и №7 бегают полчища крыс.

— А это вечерние виды на улице Минской. Никакие меры не помогают, потому что изначально контейнеры были установлены с нарушениями! Крысы не боятся людей, возможно скоро будет беда, если кого-нибудь из детей покусают или взрослых! Письма во все инстанции по этому поводу писались, результат нет, - рассказал мужчина.